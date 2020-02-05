"Vodafone Україна" випустив єврооблігації на 500 млн доларів

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна", Київ) випустив єврооблігації на 500 млн доларів.

Про це йдеться у повідомлення інвестиційної компанії Dragon Capital, передають Українські Новини.

"Dragon Capital виступив спільним лід-менеджером для Vodafone Україна за розміщення 5-річних єврооблігацій на суму 500 млн доларів", - сказано в ньому.

Наголошується, що високий попит з боку інвесторів дозволив зібрати заявки на загальну суму понад 3 млрд доларів і забезпечив можливість для "Vodafone Україна" залучити фінансування з купоном 6,2%.

Випуск у форматі 144A/Reg S маркетировался серед міжнародних інвесторів в Європі і США.

Очікуваний рейтинг випуску облігацій знаходиться на рівні Ст.

Згідно з повідомленням, кошти від розміщення єврооблігацій, будуть спрямовані на рефінансування короткострокового кредиту на суму 464 млн доларів і на загальні корпоративні цілі.

Як повідомляли Українські Новини, азербайджанська Bakcell завершила операцію з купівлі "Vodafone Україна" у МТС.

АМКУ досліджувала підвищення ціни за мобільний зв'язок "Київстару", Vodafone і lifecell.