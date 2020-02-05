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05 лютого 2020, середа, 16:33 3
Судова влада 2020-02-05T16:38:28+02:00
Українські Новини
САП оскаржила відмову суду заарештувати екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна

САП оскаржила відмову суду заарештувати екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна

Елизавета Кесельман
САП, ЄСПЛ, Бабін, Суд, Арешт Бабіна
Бабін Борис. Фото: qha.com.ua
Бабін Борис. Фото: qha.com.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила відмову Вищого антикорупційного суду відправити під домашній арешт колишнього представника Президента в Криму, екс-урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Бориса Бабіна, який підозрюється у привласненні 54 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник відомства.

За його словами, САП не згодна з рішенням суду, який 24 січня взагалі відмовився обирати будь-яку міру запобіжного заходу Бабіну.

Суд відхилив клопотання САП, яка спочатку просила заарештувати Бабіна, а потім змінила клопотання на домашній арешт.

Апеляційна скарга подана в апеляційну палату Антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро повідомило Бабине, екс-першого заступника міністра юстиції Наталії Бернацької, бенефіціару приватної компанії і трьом особам, наближеним до екс-депутата Верховної Ради Георгію Логвинскому (фракція "Народний фронт"), про підозру у привласненні 54 млн гривень.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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