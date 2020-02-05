За розведення вогню в лісі з порушенням правил безпеки збільшили штрафи

Верховна Рада збільшила штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок порушення пожежної безпеки до 2 тис. гривень.

За ухвалення законопроєкту №1149 в цілому проголосували 322 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено накладення штрафу на громадян від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 425 гривень до 850 гривень) і на посадових осіб - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (від 850 гривень до 1700 гривень).

Також передбачено за порушення вимог пожежної безпеки в лісах накладення штрафу на громадян від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 850 гривень) і на посадових осіб - від 50 до 100 (850 – 1700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 гривень) і на посадових осіб - від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 020 – 2 040 гривень).

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