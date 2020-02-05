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05 лютого 2020, середа, 11:58 7
Економіка 2020-02-05T12:12:54+02:00
Українські Новини
У 2019 "ДТЕК Енерго" скоротив прибуток на 47% до 2,5 млрд гривень

У 2019 "ДТЕК Енерго" скоротив прибуток на 47% до 2,5 млрд гривень

Григорий Яковенко
Прибуток, Дохід, ДТЕК, ДТЕК Енерго
"ДТЕК Енерго" Фото: ДТЕК

В 2019 році компанія "ДТЕК Енерго" скоротила прибуток на 47,3% або на 2,286 млрд гривень до 2,549 млрд гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передають Українські Новини.

В 2019 році "ДТЕК Енерго" скоротила прибуток на 15,4% або на 13,96 млрд гривень до 76,826 млрд гривень.

У свою чергу в 2019 році валовий прибуток "ДТЕК Енерго" скоротився на 35,5% або на 6,834 млрд гривень до 12,433 млрд гривень.

При цьому в прес-службі компанії повідомили, що інвестиції та обсяг виплачених податків майже залишився на рівні 2018 року.

Інвестиції в 2019 році склали 5,2 млрд гривень, а виплати у центральний та місцеві бюджети – 14,5 млрд гривень.

Також в "ДТЕК Енерго" повідомили, в 2019 році зміцнення курсу гривні дало 6,6 млрд гривень на курсових різницях, що на 6,1 млрд гривень перевищує показник 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%.

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