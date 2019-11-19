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19 ноября 2019, вторник, 14:12 484
Экономика 2019-11-19T14:30:01+02:00
Українські Новини
Предприятия ДТЭК  в 2018 году снизили выбросы в атмосферу на 10%, – данные Минэнерго

Предприятия ДТЭК  в 2018 году снизили выбросы в атмосферу на 10%, – данные Минэнерго

ДТЭК, выбросы в атмосферу
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua

Суммарно ТЭС ДТЭК и угольное объединение "ДТЭК Павлоградуголь" за 2018 год снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 808,233 тыс. тонн до 738,717 тыс. тонн. Это на 10% ниже, чем в 2017 году.

Об этом говорится в опубликованном Министерством энергетики и защиты окружающей среды рейтинге загрязнителей за 2018 год.

В начале 2019 года пресс-служба "ДТЭК Энерго" сообщала, о вводе в эксплуатацию нового современного электрофильтра на Приднепровской ТЭС, что позволил снизить выбросы угольной пыли в атмосферу до европейских требований в 50 мг/м3.

А в начале 2018 года такой электрофильтр был запущен на Бурштынской ТЭС после реконструкции энергоблока №10 стоимостью в 1,1 млрд гривен.

"Начиная с 2012 года, ДТЭК Энерго при модернизации и реконструкции энергоблоков проводит реконструкцию электрофильтров для достижения уровня выбросов пыли согласно директиве 2001/80/ЕС — остаточная запыленность уходящих газов не более 50 мг/м3. Газоочистные установки модернизированных энергоблоков оборудованы системами мониторинга уходящих дымовых газов для осуществления непрерывного контроля за выбросами в атмосферу. Также на всех электростанциях установлены системы видеонаблюдения, что позволяет операторам котлоагрегатов получать дополнительную оперативную информацию о режимах горения в котлах. На все электростанции компании получены разрешения на выбросы в соответствии с принятыми изменениями в природоохранном законодательстве", - говорится в Интегрированном отчете ДТЭК за 2018 год.

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