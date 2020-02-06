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06 лютого 2020, четвер, 07:07 365 Документ
Кабмін 2020-02-06T07:30:02+02:00
Українські Новини
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії

У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії

Тетяна Зотова
НАК Нафтогаз, Нафтогаз, Кабінет Міністрів України, Інформаційний запит, Зарплата
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua

Кабінет міністрів України не володіє інформацією щодо фінансових нарахувань керівництву Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Відповідний висновок можна зробити з відповіді на інформаційний запит Інформаційного агентства Українські Новини, спрямованого до Кабінету міністрів України.

У листі, отриманого агентством зазначається, що "за інформацією Департаменту з питань ефективного управління державною власністю, Департаменту з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Секретаріату Кабінету міністрів, відповідно до статуту Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019  №226, колегіальним виконавчим органом Компанії, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління. До компетенції правління належить розпорядження майном та коштами Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами  (положеннями, регламентами тощо) Компанії."

Базуючись на викладеному в Кабміні вирішили перенаправити відповідний запит ІА Українські новини до НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляло агентство, вище керівництво Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" протягом 2018 року щомісяця отримувало в середньому по 3 млн 787,4 тис гривень виплат за місцем роботи. Ці суми включали в себе заробітну плату і поточні премії. Про це свідчать дані звіту незалежного аудитора, проведеного компанією "Делойт енд Туш ЮСК".

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