У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії

Кабінет міністрів України не володіє інформацією щодо фінансових нарахувань керівництву Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Відповідний висновок можна зробити з відповіді на інформаційний запит Інформаційного агентства Українські Новини, спрямованого до Кабінету міністрів України.

У листі, отриманого агентством зазначається, що "за інформацією Департаменту з питань ефективного управління державною власністю, Департаменту з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Секретаріату Кабінету міністрів, відповідно до статуту Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 №226, колегіальним виконавчим органом Компанії, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління. До компетенції правління належить розпорядження майном та коштами Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Компанії."

Базуючись на викладеному в Кабміні вирішили перенаправити відповідний запит ІА Українські новини до НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляло агентство, вище керівництво Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" протягом 2018 року щомісяця отримувало в середньому по 3 млн 787,4 тис гривень виплат за місцем роботи. Ці суми включали в себе заробітну плату і поточні премії. Про це свідчать дані звіту незалежного аудитора, проведеного компанією "Делойт енд Туш ЮСК".