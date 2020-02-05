Всесвітній день "Нутелли" і бойскаутів: що 5 лютого відзначають у світі і Україні

Сьогодні, 5 лютого, Всесвітній день "Нутелли" (World Nutella Day), а також Міжнародний день бойскаутів. 5 лютого святкують Міжнародний день "Нутелли" Крім того, 5 лютого відзначається День прикрашення планів на майбутнє і День ерудита. У США сьогодні День душу з другом (National Shower with a Friend Day), а також Національний день метеоролога і День шоколадного фондю. В Мексиці відзначають День конституції. 5 лютого в Конго відзначають День президента. За християнським календарем, 5 лютого вшановують Святу Агату, діву і мученицю. В народі відзначають День Агафія-півхлібника. Вважалося, що в цей день духи перевтілюються в жебраків і бездомних. За традицією, всім нужденним намагалися в цей день допомогти хлібом та нічлігом. Іменини відзначають: Агафангел Геннадій Євсевій Климент Мавсіма (Максим) Павич Саламано (Соломон) Федір Феоктист. Прогноз погоди За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 5 лютого, в Україні вдень -1...+8 градусів, вночі -1...+7 градусів. Майже по всій території України прогнозують сильний сніг та ускладнення ситуації на дорогах. На Півдні - сильний дощ. Вітер 7-12 м\/с. Курс валют За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 23,13 коп. і становить 24,8523 UAH\/USD. Курс гривні до євро на 5 лютого встановлений на рівні 27,4556 UAH\/EUR. Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже писали, що обіцяють зірки всім знакам зодіаку на 5 лютого.