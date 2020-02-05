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  • Всесвітній день "Нутелли" і бойскаутів: що 5 лютого відзначають у світі і Україні
05 лютого 2020, середа, 05:31 8
Lifestyle 2020-02-05T06:15:02+02:00
Українські Новини
Всесвітній день "Нутелли" і бойскаутів: що 5 лютого відзначають у світі і Україні

Всесвітній день "Нутелли" і бойскаутів: що 5 лютого відзначають у світі і Україні

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоди, свято, іменини, яке сьогодні свято, 5 лютого, який сьогодні день
Nutella. Фото: pixabay.com
Nutella. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 5 лютого, Всесвітній день "Нутелли" (World Nutella Day), а також Міжнародний день бойскаутів.

5 лютого святкують Міжнародний день 5 лютого святкують Міжнародний день "Нутелли"

Крім того, 5 лютого відзначається День прикрашення планів на майбутнє і День ерудита.

У США сьогодні День душу з другом (National Shower with a Friend Day), а також Національний день метеоролога і День шоколадного фондю.

В Мексиці відзначають День конституції.

5 лютого в Конго відзначають День президента.

За християнським календарем, 5 лютого вшановують Святу Агату, діву і мученицю.

В народі відзначають День Агафія-півхлібника. Вважалося, що в цей день духи перевтілюються в жебраків і бездомних. За традицією, всім нужденним намагалися в цей день допомогти хлібом та нічлігом.

Іменини відзначають:

  • Агафангел
  • Геннадій
  • Євсевій
  • Климент
  • Мавсіма (Максим)
  • Павич
  • Саламано (Соломон)
  • Федір
  • Феоктист.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 5 лютого, в Україні вдень -1...+8 градусів, вночі -1...+7 градусів. Майже по всій території України прогнозують сильний сніг та ускладнення ситуації на дорогах. На Півдні - сильний дощ. Вітер 7-12 м/с.

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 23,13 коп. і становить 24,8523 UAH/USD. Курс гривні до євро на 5 лютого встановлений на рівні 27,4556 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже писали, що обіцяють зірки всім знакам зодіаку на 5 лютого.

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