Сильный дождь, снег, и похолодание до -7: в среду погода в Украине резко испортится

5 февраля в Киеве облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег, утром и днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, утром и днем порывы 15-20 м\/с, метель. Температура воздуха ночью и днем -1…+1 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, метель. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса. В Карпатах сильный снег, температура ночью -2…-7 градусов, днем -2…-7 градусов. В Моршине ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В Трускавце ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В Сваляве ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем 0…+2 градуса. На севере Украины облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег; утром и днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, утром и днем порывы 15-20 м\/с, метель. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -3…+3 градуса. В центре Украины облачно, ночью сильный дождь с переходом в снег, днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, утром и днем порывы 15-20 м\/с, метель. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса. На востоке Украины облачно, ночью дождь, днем сильный мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем -1…+4 градуса. На юге Украины облачно, сильный дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, утром и днем порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +3…+9 градусов. В Крыму облачно, сильный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, утром и днем порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +3…+8 градусов. В Ялте сильный дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +5…+7 градусов. Как сообщали Українські Новини, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить. Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.