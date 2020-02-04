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04 лютого 2020, вівторок, 20:28 39
Верховна Рада і партії 2020-02-04T20:42:23+02:00
Українські Новини
Гончарук не виконав обіцянку, дану Зеленському про надання звіту роботи Кабміну до 4 лютого

Гончарук не виконав обіцянку, дану Зеленському про надання звіту роботи Кабміну до 4 лютого

Елизавета Кесельман
Верховна Рада України, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук, Скандал із Гончаруком, Обіцянка Гончарука
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс Президента
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс Президента

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не представив Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду до 4 лютого, незважаючи на доручення, дане Президентом Володимиром Зеленським.

17 січня на зустрічі з Зеленським, присвяченій заявою прем'єра про відставку, Гончарук пообіцяв Президенту представити парламенту 14 лютого проміжний звіт про діяльність Кабміну.

У відповідь Зеленський попросив прем'єра подати звіт до 4 лютого, з чим Гончарук погодився.

Але звіт так і не був представлений, незважаючи на те, що 4 лютого Рада відкрила нову сесію.

Як повідомляли Українські Новини, після скандалу, пов'язаного нібито із прослуховуванням Олексія Гончарука, 17 січня прем'єр-міністр подав заяву про відставку.

Зеленський після заяви Гончарука про відставку сказав, що дає уряду шанс, але доручає зробити кілька кроків, у тому числі провести кадрові зміни, розділити деякі раніше об'єднані міністерства та врегулювати питання з зарплатами і преміями керівникам міністерств і держкомпаній. 

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