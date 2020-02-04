Гончарук не виконав обіцянку, дану Зеленському про надання звіту роботи Кабміну до 4 лютого

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не представив Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду до 4 лютого, незважаючи на доручення, дане Президентом Володимиром Зеленським.

17 січня на зустрічі з Зеленським, присвяченій заявою прем'єра про відставку, Гончарук пообіцяв Президенту представити парламенту 14 лютого проміжний звіт про діяльність Кабміну.

У відповідь Зеленський попросив прем'єра подати звіт до 4 лютого, з чим Гончарук погодився.

Але звіт так і не був представлений, незважаючи на те, що 4 лютого Рада відкрила нову сесію.

Як повідомляли Українські Новини, після скандалу, пов'язаного нібито із прослуховуванням Олексія Гончарука, 17 січня прем'єр-міністр подав заяву про відставку.

Зеленський після заяви Гончарука про відставку сказав, що дає уряду шанс, але доручає зробити кілька кроків, у тому числі провести кадрові зміни, розділити деякі раніше об'єднані міністерства та врегулювати питання з зарплатами і преміями керівникам міністерств і держкомпаній.