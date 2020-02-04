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04 лютого 2020, вівторок, 18:56 7
Шоу-бізнес 2020-02-04T20:30:02+02:00
Українські Новини
Памела Андерсон розійшлася з п'ятим чоловіком через 12 днів після шлюбу

Памела Андерсон розійшлася з п'ятим чоловіком через 12 днів після шлюбу

Елизавета Кесельман
Зірки Голівуду, Зіркові пари, зірки шоу-бізнесу, Джон Пітерс, Памела Андерсон
Памела Андерсон і Джон Пітерс.Фото: Real-Vin
Памела Андерсон і Джон Пітерс.Фото: Real-Vin

Відома акторка і фотомодель Памела Андерсон, яка раніше повідала історію важкого дитинства, оголосила про розлучення з п'ятим чоловіком, продююссером стрічки "Зірка народилася", 74-річним Джоном Пітерсом. Про це передає видання The Hollywood Reporter.

У коментарі виданню Андерсон зазначила, що вони з чоловіком деякий час проведуть далеко один від одного, щоб зрозуміти свої очікування від спільного життя.

"Мене зворушило, як ви тепло поставилися до мого з Джоном союзу. Ми були дуже вдячні за вашу підтримку. Ми вирішили провести якийсь час окремо, щоб проаналізувати те, що ми хочемо від життя і один від одного. Життя - це подорож, а любов - це процес. Пам'ятаючи про це, ми вирішили відкласти оформлення свідоцтва про шлюб і довіритися цьому процесу. Спасибі, що поважаєте наше особисте життя", - сказала Андерсон.

Андерсон і Пітерс таємно одружилися 20 січня в Малібу. Їхні стосунки тривають більше 30-ти років, однак тоді парі не вдалося зберегти свої відносини.

В обох зірок це п'ятий шлюб. У Памели Андерсон двоє синів від першого шлюбу з рокером Томмі Лі, у Джона Пітерса – 5 дітей від екс - дружини Барбари Стрейзанд.

Як повідомляли Українські Новини, Раніше Памела Андерсон заступилася за Вайнштейна і звинуватила його жертв у безпечності і лицемірстві.

Також екс-чоловік Памели Андерсон,музикант Томмі Лі, звинуватив їх сина Брендона у побитті.

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