Я с шести лет подвергалась сексуальному насилию, - Памела Андерсон рассказала о тяжелом детстве

Известная голливудская актриса памела Андерсон, которая ранее призналась в том, что была жертвой педофилии, решилась подробно рассказать о своем детстве. Об этом передает издание The Sun.

"У меня было тяжелое детство. Несмотря на то, что у меня были любящие родители, в возрасте от 6 до 10 лет меня добивалась няня-женщина", - передает слова знаменитости издание.

Годами позже, в возрасте 12 лет Андерсон изнасиловал брат бойфренда ее подруги.

"Пока подружка была занята, брат ее бойфренда предложил мне поиграть в нарды ... Потом начал делать мне массаж спины, и все закончилось сексом. Это был мой первый гетеросексуальный опыт. Ему было 25 лет, мне 12", - рассказывала актриса.

Помимо этого, в школьном возрасте актриса пережила групповое насилие, организованное ее парнем.

"Он решил, что будет забавно изнасиловать меня в компании шести друзей. Я хотела исчезнуть с этой земли. После этого мне было очень трудно доверять людям", - цитирует издание слова актрисы.

В семейной жизни актрисе такж не повезло. Отмечается, что муж актрисы Томми Ли записывал на видео их совместные проведенные ночи и поднимал руку на жену, за что отсидел полгода в тюрьме.

А своего экс-бойфренда Адиля Рами, с которым Памела разошлась летом прошлого года, обвинили в физическом насилии и даже опубликовала видео из больницы.

После внезапного брака с Джоном Питерсом, с которым Андерсон знакома более 35 лет, поклонники надеятся на то, что актриса обретет свое счастье.

"Они знают друг друга более 35 лет, и я желаю им удачи в следующей главе их совместной жизни. Я буду поддерживать их, как только смогу, и я рад узнать семью Джона еще лучше", - поделился старший сын звезды Брэндон Ли.

Как сообщали Українські Новини, ранее Памела Андерсон вступилась за Вайнштейна и обвинила его жертв в беспечности и лицемерии.

Также экс-супруг Памелы Андерсон,музыкант Томми Ли, обвинил их сына Брэндона в избиении