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  • Набсоветы нужны для защиты госпредприятий от политического влияния и коррупции, - Гвоздий
31 января 2020, пятница, 12:42 35
Экономика 2020-01-31T12:50:31+02:00
Українські Новини
Набсоветы нужны для защиты госпредприятий от политического влияния и коррупции, - Гвоздий

Набсоветы нужны для защиты госпредприятий от политического влияния и коррупции, - Гвоздий

Жора Шокин
Гвоздий, Набсовет, Укргидроэнерго, Госпредприятия, борьба с коррупцией
Валентин Гвоздий.
Валентин Гвоздий.

Глава Наблюдательного совета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий считает, что Набсоветы - не только инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятия, но также механизм противодействия отмыванию доходов и рейдерству.

Об этом он сообщил в своем блоге на сайте издания УНИАН, передают Українські Новини.

"Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее", - отметил Валентин Гвоздий.

По его мнению, государственные предприятия, особенно осуществляющие деятельность в энергетической отрасли, имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, его граждан.

"Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение Наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на 3 года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти, госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль», - добавил Гвоздий.

Глава набсовета «Укргидроэнерго» также акцентировал внимание на том, что набсоветы имеют исключительные полномочия, как то принятие решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избрание и прекращение полномочий главы и членов исполнительного органа, осуществление контроля за своевременным предоставлением отчетов о деятельности предприятия, избрание аудитора для проведения проверки и прочее.

Таким образом, считает он, наблюдательные советы являются механизмом, обеспечивающим работу системы сдержек и противовесов. Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия.

 

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