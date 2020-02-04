За екс-заступника міністра Кирюшина внесли 6 млн гривень застави, він вийшов з СІЗО

Колишній заступник міністра палива та енергетики, екс-член наглядової ради оператора нафтотранспортної системи України компанії "Укртранснафта" Ігор Кирюшин вийшов з СІЗО після внесення застави у сумі 6 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"За нього внесено заставу", - сказала вона.

Після внесення 6 млн гривень він залишив СІЗО.

Постолюк не уточнила, хто саме вніс заставу.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував екс-заступник міністра палива та енергетики Кирюшина з заставою 6 млн гривень. Він брав участь у продажу приватним компаніям газу за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню, однак насправді газ перепродувався іншим суб'єктам господарювання, а ті вже випускали його у вільний обіг.

25 березня 2017 року правоохоронці затримали Кірюшина на території Грузії. Тоді грузинська Феміда прийняла рішення про його тимчасовий арешт на 90 діб для прийняття рішення про екстрадицію в Україну. В серпні 2016 року Генпрокуратура викликала Кирюшина для участі в процесуальних діях.