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28 января 2020, вторник, 22:07 18
Судебная власть 2020-01-28T22:07:13+02:00
Українські Новини
Суд арестовал экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен

Суд арестовал экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен

Елизавета Кесельман
Игорь Кирюшин, Арест Кирюшина, Укртранснефть, Арест чиновника
Экс-член набсовета
Экс-член набсовета "Укртранснефти" Игорь Кирюшин. Фото: pravda

Суд арестовал бывшего заместителя министра топлива и энергетики, экс-члена наблюдательного совета оператора нефтетранспортной системы Украины компании "Укртранснефть" Игоря Кирюшина на 45 дней с правом внесения залога в размере 6 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

"28 января 2020 по результатам рассмотрения следственным судьей Высшего антикоррупционного суда ходатайства детектива НАБУ, которое согласовано прокурором САП, бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен", - сказано в нем.

Кирюшин, находясь в должности заместителя министра топлива и энергетики, в период с мая 2010 года по февраль 2014 года системно использовал свое служебное положение для завладения сжиженным газом в особо крупных размерах.

Он участвовал в продаже частным компаниям газа по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле газ перепродавался другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали его в свободное обращение.

Вследствие таких действий государственным предприятиям был нанесен ущерб в размере более 2 млрд гривен.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, создание преступной организации) Уголовного кодекса.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта 2017 года правоохранители задержали Кирюшина на территории Грузии

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