Судді "ДНР" заочно дали 8 років в'язниці за скоєння суду над українцями за місцевим "кримінальним кодексом"

Арбітражний суд Донецької області заочно засудив до 8 років в'язниці суддю самопроголошеної "Донецької народної республіки" за приведення вироків відбуваючим покарання українцям у відповідність з так званим " кримінальним кодексом псевдореспубліки".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

Арбітражний суд заочно виніс обвинувальний вирок стосовно так званого судді ДНР за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу.

У ході спеціального судового провадження встановлено, що 9 січня 2015 року чоловік на підставі указу глави терористичної організації ДНР зайняв посаду судді так званого Центрально-міського міжрайонного суду Макіївки і систематично брав участь у судових засіданнях в якості судді.

Зокрема, він розглядав судові провадження щодо приведення вироків громадянам України, які відбувають покарання у ДНР, у відповідність з так званим " кримінальним кодексом псевдореспублики.

Оскільки обвинувачений продовжує перебувати на непідконтрольної українській владі території, покарання йому призначено заочно - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні Святошинський районний суд Києва засудив до 12 років в'язниці судді Красногвардійського районного суду АР Крим за державну зраду.