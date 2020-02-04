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04 лютого 2020, вівторок, 11:06 4
Суспільство 2020-02-04T11:09:03+02:00
Українські Новини
Львів призупинив заняття в 17 школах повністю через грип та ГРВІ

Львів призупинив заняття в 17 школах повністю через грип та ГРВІ

Василь Трухан
Грип
Фото: ДТ
Фото: ДТ

Львівська міська рада констатує призупинення навчання з 4 лютого в 17 школах повністю у зв'язку із зростанням захворюваності грипом і ГРВІ серед школярів.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Очікується, що навчання буде відновлено не раніше ніж 10 лютого.

У дитячих садках Львова рівень захворюваності нижче, тому всі вони продовжують роботу.

Львів щодня моніторить ситуацію з грипом в місті.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область призупинила заняття в 7 школах із-за грипу та ГРВІ.

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