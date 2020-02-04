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04 лютого 2020, вівторок, 10:55 7
Події 2020-02-04T11:02:29+02:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваного у підпалі шин біля 2 райвідділів поліції і СІЗО у Львові

Поліція затримала підозрюваного у підпалі шин біля 2 райвідділів поліції і СІЗО у Львові

Василь Трухан
підпал шин
Фото: ГУ НП у Львівській області
Фото: ГУ НП у Львівській області

Співробітники поліції затримала підозрюваного в підпалі автомобільних шин у двох райвідділів поліції і слідчого ізолятора у Львові 3 лютого.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, підпали були здійснені у Галицького райвідділу поліції на вул. Мартовича, Шевченківського райвідділу на вул. Кучера і біля СІЗО на вул. Данилишиних.

Чоловіка затримали у центрі Львова на пр. Свободи.

Йому 39 років, він є мешканцем Львова.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1, ст. 296 (хуліганство), йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Ведеться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові.

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