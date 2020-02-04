Поліція затримала підозрюваного у підпалі шин біля 2 райвідділів поліції і СІЗО у Львові

Співробітники поліції затримала підозрюваного в підпалі автомобільних шин у двох райвідділів поліції і слідчого ізолятора у Львові 3 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області. За його словами, підпали були здійснені у Галицького райвідділу поліції на вул. Мартовича, Шевченківського райвідділу на вул. Кучера і біля СІЗО на вул. Данилишиних. Чоловіка затримали у центрі Львова на пр. Свободи. Йому 39 років, він є мешканцем Львова. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1, ст. 296 (хуліганство), йому загрожує до 5 років обмеження волі. Ведеться розслідування. Як повідомляли Українські Новини, невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові.