Львівські медики не підтвердили коронавірус у туриста, який повернувся з Китаю

Повернувся з Китаю 40-річний турист, який був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з нежиттю, виписаний з лікарні. Про це Українським Новинам повідомив представник лікарні. За його словами, перші аналізи свідчили про відсутність у нього інфекції коронавіруса. Проте лікарі продовжили обстеження. Чоловік перебував у лікарні в окремому боксі. Аналізи не підтвердили наявність у нього коронавіруса. Медики чоловіка виписали з лікарні. Він перебуває під наглядом сімейного лікаря, його стан покращився. Чоловік був у турпоїздці на острові Хайнань. Також медики виписали з інфекційної лікарні 19-річного студента, який повернувся з Китаю з нежиттю. Як повідомляли Українські Новини, у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом.