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04 лютого 2020, вівторок, 10:47 9
Суспільство 2020-02-04T10:52:06+02:00
Українські Новини
Львівські медики не підтвердили коронавірус у туриста, який повернувся з Китаю

Львівські медики не підтвердили коронавірус у туриста, який повернувся з Китаю

Василь Трухан
Коронавірус
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Повернувся з Китаю 40-річний турист, який був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з нежиттю, виписаний з лікарні.

Про це Українським Новинам повідомив представник лікарні.

За його словами, перші аналізи свідчили про відсутність у нього інфекції коронавіруса.

Проте лікарі продовжили обстеження.

Чоловік перебував у лікарні в окремому боксі.

Аналізи не підтвердили наявність у нього коронавіруса.

Медики чоловіка виписали з лікарні.

Він перебуває під наглядом сімейного лікаря, його стан покращився.

Чоловік був у турпоїздці на острові Хайнань.

Також медики виписали з інфекційної лікарні 19-річного студента, який повернувся з Китаю з нежиттю.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом.

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