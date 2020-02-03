В Чорноморському порту залізну дорогу засипало тоннами сірки

В Чорноморському порту в результаті обвалу стіни бунту (бункера насипного вантажу) відбулося висипання гранульованої сірки на залізничні колії. При цьому перекинувся один з вагонів вантажного поїзда. Про це у Facebook повідомила прес-служба терміналу №1 ДП "МТП "Чорноморськ".

Портовики взялися за ліквідацію аварії, не поінформувавши про подію ні працівників Одеського облуправління ДСНС, ні місцеву поліцію.

За словами заступника керівника відділу комунікацій Одеського главку Нацполіції Світлани Білецької, керівництво ГУ НП в області направило правоохоронців у морський порт, коли про подію стало відомо зі ЗМІ.

Білецька запевнила, що поліція з'ясує причини і масштаби аварії на терміналі №1, що спеціалізується на перевалці хімічних вантажів.

Нагадаємо, що раніше в Бердянську центральний проспект засіяли зерном.

А ще - у Миколаєві перекинувся фура з кукурудзою, а в Дніпрі - з мандаринами.