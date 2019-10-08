В Бердянске центральный проспект засеяли зерном, а в Днипре просело общежитие

В Днипре на Яворницкого просело здание: людей эвакуировали

В Днипре возле общежития Днипровской политехники на проспекте Яворницкого провалился асфальт, сообщает "Днепр час". Есть вероятность, что здание может рухнуть.Из-за огромной ямы оно уже просело. Спасатели эвакуировали около 200 человек. Их пока переселили в другое общежитие.

Появилось видео с места ДТП под Николаевом, в котором погибли офицеры полиции

8 октября, на трассе "Николаев-Херсон" лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Camry и Lexus GX 460. В результате ДТП на месте погибли заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко, ехавшие в "Тойоте". Водитель "Лексуса" находится в реанимации. Корреспонденты "Новостей-N" сняли видео на месте смертельного ДТП.На видео видно, что повреждения, полученные обоими авто весьма значительны — из чего можно сделать вывод, что, по крайней мере, одна из машин двигалась на очень высокой скорости. "Тойота" слетела в кювет, "Лексус" остался на дороге.

В центре Одессы посреди улицы прохожего ограбили на 150 тысяч гривен

Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает "odessa.net.ua". Злоумышленники подъехали к месту преступления на старом автомобиле красного цвета. По предварительной информации, их было четверо, но нападение совершили двое. Они напали, избили и ограбили прохожего. Преступники отняли у пострадавшего сумку, в которой было 150 тысяч гривен. Розыск нападавших продолжается.

Икона - под пальто, Библия - под корсетом: в Харькове у россиянки в поезде нашли старинные предметы

Старинную икону и Библию пыталась вывезти из Украины гражданка России. Во время оформления поезда международного сообщения "Кривой Рог - Москва" в одном из вагонов в личных вещах пассажира поезда пограничники совместно с таможенниками обнаружили икону Божьей Матери и Библию издательства 1911 года, сообщает "Время". Женщина пыталась вывезти данные предметы, спрятав их в подкладке пальто и поясном корсете. Икона и Библия изъяты. Продолжается экспертиза по установлению их исторической и культурной ценности.

В Бердянске центральный проспект засеяли зерном

Инцидент случился в ночь с 6 на 7 октября на одной из центральных улиц Бердянска Запорожской области. Как сообщает "Миг", у грузового автомобиля на ходу открылся борт и высыпалось зерно. Водитель скрылся с места происшествия. Такому событию очень обрадовались жители частного сектора, которые сразу же пришли собирать зернона корм домашним животным.

Фото:mig.com.ua

На Сумщине 17-летний парень нашел два гранатомета

7 октября в полицию позвонила жительница одного из сел Краснопольского района Сумской области. Она рассказала, что ее 17-летний сын в поисках металла обнаружил подозрительный пакет, в котором, скорее всего, лежат гранатометы. Прибывшие на место сотрудники взрывотехнического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты. В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу, сообщает "Ваш шанс".

В Днипре громкое задержание опасной преступной группировки: подробности

Сотрудники "КОРДа" провели спецоперацию по задержанию членов опасной преступной группировки, на счету которой десятки разбойных нападений, грабежей и квартирных краж, сообщает "Наше Місто". Арестовали четырех активных участников группировки возрастом от 20 до 35 лет. Все они имеют судимости за аналогичные преступления. В ходе задержания у преступников изъяли гранатомет, пять пистолетов и патроны, вещественные доказательства, а также автомобили "BMW" и "Hyundai Elantra", на которых они передвигались. Все эти предметы отправлены на экспертизу. Поиски остальных членов группировки продолжаются. Задержанным выбирают меру пресечения. Им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

В Кропивницком мужчина хранил в гараже боеприпасы и наркотики

В отделение полиции Кропивницкого поступило сообщение том, что в помещении одного из гаражных кооперативов обнаружено большое количество боеприпасов, сообщает "Утренний город". Во время обыска сотрудники полиции изъяли около тысячи патронов разного калибра, несколько корпусов гранат и взрывателей, револьвер, порох, пневматические пистолет и винтовку, а также наркосодержащие растения. Работникам правоохранительных органов удалось установить, что к незаконному хранению боеприпасов и наркотических средств причастен 35-летний житель Кропивницкого, который арендовал данное гаражное помещение. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.