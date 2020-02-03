Зеленський доручив СБУ перевірити діяльність "шкіл" турецького проповідника Ґюлена

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Служби безпеки України перевірити діяльність "шкіл", пов'язаних з опозиційним турецьким проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Туреччина звинувачує в причетності до тероризму та спробі перевороту в 2016 році.



Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передають Українські Новини.



"Ми сьогодні довгий час говорили на цю тему, говорили дуже докладно. Я знаю, що це питання вже було в порядку денному між Україною й Туреччиною... Сьогодні я отримав дуже докладні факти від президента Ердогана, є різні прізвища. Всю цю інформацію я вже передав керівнику СБУ, який має цим питанням займатися", - сказав Зеленський.



Він не уточнив, яке рішення має прийняти СБУ.



За даними ЗМІ, Туреччина пов'язує вчителів цих "шкіл" із Ґюленом, якого вважає відповідальним за спробу військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року. У 2018 року Туреччина вимагала від України екстрадиції п'ятьох турецьких учителів, нібито пов'язаних із рухом Ґюлена.



Ґюлен - 78-річний турецький богослов і проповідник, живе в США, де йому надано притулок.



Раніше Ґюлен був союзником президента Туреччини Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості та розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади.



Пізніше рух Ґюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією, а Україна видала Туреччині кількох прихильників Ґюлена.

Як повідомляли Українські Новини, Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення утримуваних в Росії і окупованому Криму політв'язнів.