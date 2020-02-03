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03 лютого 2020, понеділок, 21:10 3
Силові структури 2020-02-03T21:11:07+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив СБУ перевірити діяльність "шкіл" турецького проповідника Ґюлена

Зеленський доручив СБУ перевірити діяльність "шкіл" турецького проповідника Ґюлена

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Реджеп Тайїп Ердоган, СБУ, Школи Ґюлена
Зеленський і Ердоган. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Ердоган. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Служби безпеки України перевірити діяльність "шкіл", пов'язаних з опозиційним турецьким проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Туреччина звинувачує в причетності до тероризму та спробі перевороту в 2016 році.


Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передають Українські Новини.

"Ми сьогодні довгий час говорили на цю тему, говорили дуже докладно. Я знаю, що це питання вже було в порядку денному між Україною й Туреччиною... Сьогодні я отримав дуже докладні факти від президента Ердогана, є різні прізвища. Всю цю інформацію я вже передав керівнику СБУ, який має цим питанням займатися", - сказав Зеленський.

Він не уточнив, яке рішення має прийняти СБУ.

За даними ЗМІ, Туреччина пов'язує вчителів цих "шкіл" із Ґюленом, якого вважає відповідальним за спробу військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року. У 2018 року Туреччина вимагала від України екстрадиції п'ятьох турецьких учителів, нібито пов'язаних із рухом Ґюлена.

Ґюлен - 78-річний турецький богослов і проповідник, живе в США, де йому надано притулок.

Раніше Ґюлен був союзником президента Туреччини Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості та розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади.

Пізніше рух Ґюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією, а Україна видала Туреччині кількох прихильників Ґюлена.

Як повідомляли Українські Новини, Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення утримуваних в Росії і окупованому Криму політв'язнів.

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