Турецькі військові допоможуть українським на морський кордон в Чорному морі

Україна і Туреччина підписали угоду про співпрацю у сфері оборони, яке допоможе Україні підвищити рівень безпеки на морському південному кордоні в акваторії Чорного моря. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Він заявив, що співпраця України і Туреччини буде розширюватися за такими напрямами: спільне виробництво високоточних протитанкових засобів; ремонт та експлуатація вертольотів; постачання авіаційних двигунів; співробітництво у сфері протидії безпілотних авіаційних комплексів; транспортна авіація і тренажерні комплекси.

"Тісна співпраця з турецькими партнерами допоможе нам підвищити рівень безпеки на нашій морський південної межі - в акваторії Чорного моря. Разом з тим, поліпшення можливостей протиповітряної оборони в рамках спільної участі в програмах НАТО", - написав міністр.

Для реалізації цієї угоди вже заплановано візит міністра оборони Туреччини Хулуси Акар в Україну і візит делегації Міноборони України в Туреччину.

Офіс президента повідомляє, що в Києві було "прийнято важливе угоду про військово-фінансове співробітництво, за яким українська армія отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів".

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 2019 року Україна і Туреччина повідомили про намір підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.