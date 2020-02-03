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03 лютого 2020, понеділок, 20:48 5
Суспільство 2020-02-03T21:00:14+02:00
Українські Новини
Турецькі військові допоможуть українським на морський кордон в Чорному морі

Турецькі військові допоможуть українським на морський кордон в Чорному морі

Ольга Фандорина
Україна, Туреччина, Чорне море, Морський кордон
Зеленський і Ердоган. Скріншот: відео/ Офіс Президента
Зеленський і Ердоган. Скріншот: відео/ Офіс Президента

Україна і Туреччина підписали угоду про співпрацю у сфері оборони, яке допоможе Україні підвищити рівень безпеки на морському південному кордоні в акваторії Чорного моря. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Він заявив, що співпраця України і Туреччини буде розширюватися за такими напрямами: спільне виробництво високоточних протитанкових засобів; ремонт та експлуатація вертольотів; постачання авіаційних двигунів; співробітництво у сфері протидії безпілотних авіаційних комплексів; транспортна авіація і тренажерні комплекси.

"Тісна співпраця з турецькими партнерами допоможе нам підвищити рівень безпеки на нашій морський південної межі - в акваторії Чорного моря. Разом з тим, поліпшення можливостей протиповітряної оборони в рамках спільної участі в програмах НАТО", - написав міністр.

Для реалізації цієї угоди вже заплановано візит міністра оборони Туреччини Хулуси Акар в Україну і візит делегації Міноборони України в Туреччину.

Офіс президента повідомляє, що в Києві було "прийнято важливе угоду про військово-фінансове співробітництво, за яким українська армія отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів".

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 2019 року Україна і Туреччина повідомили про намір підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.

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