Партія Вакарчука "Голос" із підтримкою 4,4% опитаних не проходить до Ради, – "Соцмоніторинг"

Центр "Соціальний моніторинг" повідомив, що за результатами соціологічного опитування політичну партію "Голос", яку очолює народний депутат В'ячеслав Вакарчук, підтримують лише 4,4% опитаних. А це означає, що "Голос" не зможе подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр та пройти до Верховної Ради України на парламентських виборах.

Про це свідчать результати соцопитування, що було поведене 24-28 січня 2020 року.

Респондентів попросили відповісти на запитання, за яку партію вони проголосували, якби вибори в Раду відбулися в найближчу неділю.

А саме, 39,1% респондентів готові проголосувати за партію "Слуга народу", 14,5% - за "Опозиційну платформу - За життя", 10,8% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 10,6% - за "Європейську солідарність" на виборах Ради.

Крім того, 4,6% опитаних віддали б свій голос партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 3,9% - партії "Сила і честь".

Менше 3% набрали б "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Об'єднання "Самопоміч" та "Рух Михайла Саакашвілі".

Опитування проводилося 24-28 січня 2020 року. Було опитано 2 003 респондента шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,4% опитаних Центром Разумкова проголосували б за "Слугу народу", 13,8% - за "Опозиційну платформу", 12,3% - за "Євросолідарність" на виборах Ради.

1 січня набув чинності Виборчий кодекс, який 27 січня 2019 року підписав Президент України Володимир Зеленський, що був прийнятий Верховною Радою з урахуванням пропозицій Президента. Згідно з новим Виборчим кодексом прохідний виборчий бар'єр становить 5%.