подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 21:23 21
Общество 2020-01-13T21:45:01+02:00
Українські Новини
Google открыл офис разработки в Киеве

Google открыл офис разработки в Киеве

Ольга Фандорина
Google, Офис Google
Google Фото: Google
Google Фото: Google

Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве. Работать он будет на базе компании CloudSimple. Об этом сообщает AIN.UA, ссылаясь на свои источники.

Компанию CloudSimple американцы купили в ноябре 2019 года. То того времени CloudSimple работала с рекламодателями. Теперь же компания стала 3-м из 8 офисов Google в CEE (central and eastern Europe) регионе с R&D центром. Киевский офис CloudSimple находится в БЦ "Астарта", в нем работает около 30 человек. ООО "КЛАУДСИМПЛ УКРАИНА" зарегистрировано в августе 2018-го. 

Примечательно, что офис разработки в Google Россия был закрыт в 2014 году в связи с принятием правил об иностранных агентах. 

Тем временем, Новым годом чаще всего интересуются в Донецкой и Луганской области: что ищут украинцы в Google.

Больше новостей о: Google Офис Google

Новости
"Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия 21:50
Королева Елизавета II на джипе. Фото: twitter.com/SkyNews
93-летняя Елизавета II "засветилась" за рулем Range Rover с недовольным выражением лица 21:45
Google открыл офис разработки в Киеве 21:23
Фото дня: из-за "потопа" в ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей 21:15
От -11 ночью до +7 днем, местами снегопады: прогноз погоды в Украине на вторник 21:00 Карта
больше новостей
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok