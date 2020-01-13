Google открыл офис разработки в Киеве

Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве. Работать он будет на базе компании CloudSimple. Об этом сообщает AIN.UA, ссылаясь на свои источники.

Компанию CloudSimple американцы купили в ноябре 2019 года. То того времени CloudSimple работала с рекламодателями. Теперь же компания стала 3-м из 8 офисов Google в CEE (central and eastern Europe) регионе с R&D центром. Киевский офис CloudSimple находится в БЦ "Астарта", в нем работает около 30 человек. ООО "КЛАУДСИМПЛ УКРАИНА" зарегистрировано в августе 2018-го.

Примечательно, что офис разработки в Google Россия был закрыт в 2014 году в связи с принятием правил об иностранных агентах.

Тем временем, Новым годом чаще всего интересуются в Донецкой и Луганской области: что ищут украинцы в Google.