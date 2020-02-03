В Одесі внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули 3 людини

Після масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки по вулиці Троїцькій, де загинуло 16 осіб, 3 лютого в понеділок, через пожежу в 5-поверховому будинку на вул. Марсельська, 7, в Одесі загинули 3 людини. Про б це Українським Новинам повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Встановлено загорання домашнього майна в чотирикімнатній квартирі на другому поверсі будинку.

Під час ліквідації пожежі виявлені тіла трьох загиблих людей: двох жінок 1960 р. і 1989 р. н. і чоловіків 1987 р. н.

Попередньо, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Як повідомляли Українські Новини, урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі сталася через загоряння побутового електричного обладнання, а частина людей, які там були, не змогла евакуюватися через те, що один з виходів був закритий.

Також в СБУ заявляли, що Держнс намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу. В Держнс провели повторні обшуки у справі про пожежу в одеському коледжі.