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03 лютого 2020, понеділок, 17:04 6
Події 2020-02-03T18:00:03+02:00
Українські Новини
В Одесі внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули 3 людини

В Одесі внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули 3 людини

Елизавета Кесельман
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Вогонь. Фото: photoshop-master.ru
Вогонь. Фото: photoshop-master.ru

Після масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки по вулиці Троїцькій, де загинуло 16 осіб, 3 лютого в понеділок, через пожежу в 5-поверховому будинку на вул. Марсельська, 7, в Одесі загинули 3 людини. Проб це Українським Новинам повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Встановлено загорання домашнього майна в чотирикімнатній квартирі на другому поверсі будинку.

Під час ліквідації пожежі виявлені тіла трьох загиблих людей: двох жінок 1960 р. і 1989 р. н. і чоловіків 1987 р. н.

Попередньо, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Як повідомляли Українські Новини, урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі сталася через загоряння побутового електричного обладнання, а частина людей, які там були, не змогла евакуюватися через те, що один з виходів був закритий.

Також в СБУ заявляли, що Держнс намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу. В Держнс провели повторні обшуки у справі про пожежу в одеському коледжі.

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