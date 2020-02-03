Українські некеровані ракети РС-80 прийняті на озброєння ЗСУ

Після кількох років випробувань вітчизняні 80-мм некеровані авіаційні ракети РС-80, призначені для ураження наземних цілей, прийняті на озброєння Збройних Силах України в той час, як в Україні випробовують оновлені і модернізовані бронеавтомобілі "Козак-2".

Зокрема, на озброєння прийняті некеровані авіаційні ракети РС-80 з кумулятивно-осколкової бойовою частиною і РС-80ГММ з габаритно-масовим еквівалентом бойової частини, повідомляє Military Pages.

Ракетні снаряди РС-80 спроєктовані ДАХК "Артем" для озброєння літаків, гелікоптерів, а також наземних платформ з використанням штатних пускових блоків. Під час проведення державних випробувань здійснювались пуски ракет з наземних платформ, гелікоптерів та літаків, за результатами яких було визнано їх відповідність тактико-технічним характеристикам.

Некеровані авіаційні ракети РС-80 призначені для знищення живої сили противника, бронетехніки, фортифікаційних споруд та інших цілей. Для забезпечення найбільш ефективного знищення противника, конструктори ДАХК "Артем" передбачили оснащення РС-80 різними бойовими частинами та детонаторами.

Наприклад, оснащення ракети пучково-осколковою бойовою частиною з програмованим підривачем дозволить здійснювати підрив безпосередньо у повітрі у кількох метрах від цілі, що значно підвищує ефективність її ураження. При цьому дальність ураження наземних цілей понад 7 кілометрів. Окрім того, РС-80 може оснащуватись і кумулятивною бойовою частиною, для знищення бронетехніки противника.

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