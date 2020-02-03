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03 лютого 2020, понеділок, 16:32 19
Економіка 2020-02-03T18:15:03+02:00
Українські Новини
У січні Україна збільшила імпорт газу на 62,7%

У січні Україна збільшила імпорт газу на 62,7%

Александр Дмитриенко
Імпорт газу, Оператор ГТС, Словаччина, Польща

У січні 2020 року Україна збільшила імпорт природного газу на 62,7%, або на 155,295 млн куб. м, до 403,001 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

У січні 2020 року, як і в січні 2019 і 2018, імпорт здійснювався виключно з Європи (з Росії імпорт зупинено з 25 листопада 2015 року).

У тому числі зі Словаччини в січні 2019 року було імпортовано 390,426 млн куб. м, Польщі - 12,575 млн куб. м.

При цьому з Угорщини в січні газ не імпортувався.

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В 2019 році Україна збільшила імпорт природного газу на 34,5%, або на 3,656 млрд куб. м до 14 246,607 млн куб. м порівняно з 2018 роком (10 590,6 млрд куб. м).

Зі Словаччини в 2019 році було імпортовано 9 150,6 млн куб. м, Угорщини - 3 673,503 млн куб. м, Польщі - 1 422,513 млн куб. м.

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