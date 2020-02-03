Суд затвердив мирову угоду про визнання "Укртрансгазом" газу в ПСГ на 15 млрд гривень за "Укрнафтою"

Суд затвердив мирову угоду про визнання оператором підземних сховищ газу компанією "Укртрансгаз" газу в підземних сховищах газу (ПСГ) майже на 15 млрд гривень за найбільшою нафтовидобувною компанією "Укрнафта".

Про це повідомив виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Минулого тижня було підписано та затверджено судом мирову угоду між "Укртрансгазом" і "Укрнафтою" про визнання за "Укрнафтою" зазначених вище обсягів газу (2 млрд куб. м) у сховищах "Укртрансгазу". Тепер "Укрнафта" передає цей газ "Нафтогазу" за укладеним договором купівлі-продажу цього газу", - написав він.

Також Вітренко зазначив, що така угода передбачає повернення даного обсягу газу "Укрнафти" в разі невиконання "Нафтогазом" своїх зобов'язань у частині виплати коштів за газ до 1 квітня 2020 року.

Крім виплати "Укрнафти" майже 15 млрд гривень за газ, "Нафтогаз" повинен перерахувати "Укрнафти" 14,6 млрд гривень передоплати за газ, який "Укрнафта" видобуватиме і передавати НАКу в майбутні періоди.

Як повідомляли Українські Новини, борги "Укрнафти" перед державою продовжують зростати.

Правління "Нафтогазу" вирішило повернути "Укрнафти" спірні 2 млрд куб. м природного газу.