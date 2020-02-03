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03 лютого 2020, понеділок, 15:56 10
Політика 2020-02-03T15:57:53+02:00
Українські Новини
Пристайко задекларував 2 млн гривень доходів за 2019 рік

Пристайко задекларував 2 млн гривень доходів за 2019 рік

Валерия Драгомирова
МЗС, Доходи, декларація, Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,07 млн гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Його дохід за 2019 рік склали 690 тис. гривень зарплати в Міністерстві закордонних справ і 1,38 млн гривень відшкодувань від місії України при НАТО.

У жовтні 2019 року Пристайко задекларував дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 676 тис. гривень, при цьому в декларації за 2019 рік, поданої в лютому, пропав раніше задекларований автомобіль BMW X1 2017 року випуску вартістю 753 тис. гривень.

У спільній власності з сім'єю у нього дві квартири в Києві: з 1998 року площею 34 кв. м, а з 2011 - 73 кв. м.

Його дружина володіє ще трьома квартирами в Києві: з 2014-на 78 кв. м за 2 млн гривень, з 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривень, а з 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривень.

Також вона очікує завершення будівництва ще однієї квартири площею 87 кв. м.

У 2018 році дружина Пристайко заробила 336 тис. гривень за надання майна в оренду.

Одну з її квартир орендував колишній депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Рябчин Олексій.

У Пристайка разом з дружиною на банківських рахунках 205 тис. гривень (Ощадбанк) і 7 тис. євро (ING Bank Belgium), а готівкою - 170 тис. гривень і 35,6 тис. євро.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів.

29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Пристайко міністром закордонних справ.

До цього він обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента.

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