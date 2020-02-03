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03 лютого 2020, понеділок, 15:36 21
Силові структури 2020-02-03T15:37:51+02:00
Українські Новини
Заступник секретаря РНБО запропонував створити приватну армію, що карається кримінальним кодексом

Заступник секретаря РНБО запропонував створити приватну армію, що карається кримінальним кодексом

Валерия Драгомирова
РНБО, позбавлення волі, Сергій Кривонос, Приватна армія
Сергій Кривонос Фото: facebook.com/Воины_АТО
Сергій Кривонос Фото: facebook.com/Воины_АТО

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос запропонував створити приватну армію. Про це він розповів "Фактами".

За словами Кривоноса, існує чимала кількість успішних приватних військових компаній.

"У нас десятки тисяч людей повернулися з фронту, але в мирному житті виявилися нікому не потрібні. Хоча не ті, хто захищав це суспільство, повинні підлаштовуватися під нього, а товариство повинно надати їм підтримку", - сказав він.

Також заступник секретаря РНБО заявив, що приватна військова компанія може допомогти фронтовикам.

"Приватна військова компанія — це громовідвід, який дозволить допомогти фронтовикам, які не зуміли себе реалізувати, продовжити займатися тим, що вони вміють робити якісно, отримувати за це гроші і визнання держави", - сказав Кривонос.

Проте згідно зі статтею 447 вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, військових або насильницьких діях караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Скріншот статті 447Скріншот статті 447

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності.

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