"Укрзалізниця" вводить послугу доставки ручної поклажі

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" в пілотному режимі ввело послугу доставки ручної поклажі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" вводить нову послугу для пасажирів - доставку ручної поклажі до/з поїзда. Вже з 3 лютого цього року послуга буде надаватися в пілотному режимі в трьох потягах. Так, залізничники відпрацюють механізм надання послуги на вокзалах "Київ-Пасажирський", "Дніпро", "Львів", "Харків-Пасажирський" і в поїздах №79/80 "Дніпро - Київ - Дніпро", №92/91 "Львів - Київ - Львів", №63/64" Харків - Київ - Харків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна - від дверей до дверей.

Замовлення адресної доставки передбачає, що кур'єр сам забере поклажу і доставить по кінцевій адресі.

Вартість послуги становитиме 200 гривень, якщо доставка буде здійснюватися від вокзалу до вокзалу, і 350 гривень - від дверей до дверей.

Згідно з повідомленням, послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.

Допускається до перевезення ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.

"Укрзалізниця" робить черговий внесок в покращення сервісу для своїх пасажирів. Звичайно, користуватися новими послугами зможе будь-хто, але особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю ", - прокоментував член правління компанії Марчін Целеєвський.

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