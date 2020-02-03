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03 лютого 2020, понеділок, 13:00 21
Події 2020-02-03T15:15:02+02:00
Українські Новини
У Кривому Розі два блогери-екстремали загинули в покинутій шахті

У Кривому Розі два блогери-екстремали загинули в покинутій шахті

Надежда Комендантова
Відеоблогери, загибель, вугільна шахта, смерть людей
Блогери загинули у шахті. Фото: dp.dsns.gov.ua
Блогери загинули у шахті. Фото: dp.dsns.gov.ua

2 блогера загинули у вентиляційному стволі №3 покинутої шахти Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) на вул. Льотчиків у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Кривому Розі.

Повідомляється, що на територію шахти проникла група з 5 осіб, екстремалів-блогерів, які знімали відео для своїх каналів.

Блогери загинули у шахті. Фото: dp.dsns.gov.uaБлогери загинули у шахті. Фото: dp.dsns.gov.ua

Вони планували зняти відео спуску в покинутий вентиляційний ствол, але 2 з них зірвалися вниз.

У Кривому Розі двоє екстремалів-блогерів впали в 500-метрову шахту і розбилися Фото: dp.dsns.gov.uaУ Кривому Розі двоє екстремалів-блогерів впали в 500-метрову шахту і розбилися Фото: dp.dsns.gov.ua

Рятувальники знайшли тіла загиблих на горизонті 550 м.

Як повідомляли Українські Новини, у березні у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник.

У грудні в Торецке на шахті внаслідок обвалу породи загинув гірник.

У вересні через обвал шахти в Запорізькій області загинув шахтар.

 

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