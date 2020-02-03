НБУ минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації

НБУ від скупки валюти на міжбанку перейшов до її продажу

НБУ від скупки валюти на міжбанку перейшов до її продажу

Національний банк у період з 27 по 31 січня продав 143,5 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 143,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 248 млн доларів, а продано 223,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 100 млн доларів, а продав 26,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 348 млн доларів, а продано – 250 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0.7% від ВВП).

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.