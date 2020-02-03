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03 лютого 2020, понеділок, 09:26 14
Фінанси 2020-02-03T12:15:03+02:00
Українські Новини
НБУ минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації

НБУ минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації

Сергій Жолобецький
НБУ, Міжбанк, Валюта, долари
НБУ від скупки валюти на міжбанку перейшов до її продажу
НБУ від скупки валюти на міжбанку перейшов до її продажу

Національний банк у період з 27 по 31 січня продав 143,5 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 143,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 248 млн доларів, а продано 223,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 100 млн доларів, а продав 26,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 348 млн доларів, а продано – 250 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0.7% від ВВП).

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

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