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03 лютого 2020, понеділок, 08:52 23
Події 2020-02-03T23:00:09+02:00
Українські Новини
Масштабна пожежа в Києві: на Рембазі зайнялося залізничне депо

Масштабна пожежа в Києві: на Рембазі зайнялося залізничне депо

Надежда Комендантова
Пожежа в Києві, пожежа, дснс, ДСНС України
Пожежа в Києві. Фото: ДСНС
Пожежа в Києві. Фото: ДСНС

Пізно ввечері неділі, 2 лютого, рятувальники Києва отримали виклик про пожежу на території Рембази у Дарницькому районі. Вогонь охопив один з залізничних ангарів на вулиці Зрошувальна.

Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів всередині будови. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Полум'я помітили близько 21:20. На території діючого ангара горіли шпали. На ліквідацію стихію рятувальникам знадобилося близько години, так як вогонь встиг серйозно пошириться. Близько 21:27 його вдалося ліквідувати. Обійшлося без постраждалих.

На місці працювало три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Причини займання встановить слідство.

Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів. Фото: ДержнсВогонь охопив близько 100 квадратних метрів. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала перевірку протипожежного захисту закладів з масовим перебуванням людей.

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