Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського

Секретар Національної спілки журналістів України, юрист Валерій Макеєв заявив, що відкликає свій голос за президента Володимира Зеленського на виборах.

Його звернення опубліковано в черкаській газеті "Дзвін".

Серед причин, через які Макеєв пошкодував за відданий голос він назвав провалену судову реформу, закон про дезінформацію в медіа, а також правки в законі про освіту, які передбачають з 2020 року припинення набору учнів в санаторні школи-інтернати.

"Я не можу просто "проковтнути" витвори "дебілів і профанів" (не я ці терміни вигадав), на кшталт т.з. "судової реформи", яка, за моїми оцінками, радше "судовий геноцид", який остаточно унеможливлює доступ пересічних громадян до правосуддя, а’ля гебельсовські "Закони про пресу" – законопроекти "Про медіа" та "Про дезінформацію". Огидна навіть поява таких недолугих меседжів від влади у публічному просторі. Є багато про що говорити. І дякую кожному, як тому, хто долучає свій голос до захисту цивілізаційних та демократичних засад існування нашого суспільства, так і тим, хто навіть при владі здатний бодай підказати своїм "колегам" про безглуздість їх дій", - сказав він.

"Вставити "одним розчерком пера" у Закон "Про освіту" норму, за якою дітей з вадами здоров’я просто викидають на вулицю – це "злочин проти людяності". Іншого визначення не підберу", - додав Макеєв.

Також юрист обурився, через ситуацію, яка склалася у день жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Ірані.

"Та нещодавно просто різонуло, коли Президент проголошує промову співчуття родинам загиблих в Ірані жертв авіатрощі, а вже за пару хвилин по тому грає в кварталі "придуркуватого президента" (без зазначення на екрані, що це повтор передачі дворічної давнини): декілька секунд – просто шок. Я вже просто не переглядаю "Вечірній Квартал" – не може одночасно існувати і "пародія на президента", і реальний поміркований президент найбільшої в Європі країни в одному образі. Це аналог історії "кондитера" з "сліпими трастами". Тільки тут все очевидно: Президент – за посадою, а за "роялті" від Кварталу – все ще "актор". Час дорослішати", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються закрити всі інтернати.

Крім того, Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа.