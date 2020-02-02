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02 лютого 2020, неділя, 18:42 15
ЗМІ 2020-02-02T20:15:01+02:00
Українські Новини
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського

Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського

Ярина Вацяк
Валерій Макеєв, НСЖУ, Закон про медіа, інтернати, Володимир Зеленський
Валерій Макеєв. Фото: dzvin.media
Валерій Макеєв. Фото: dzvin.media

Секретар Національної спілки журналістів України, юрист Валерій Макеєв заявив, що відкликає свій голос за президента Володимира Зеленського на виборах.

Його звернення опубліковано в черкаській газеті "Дзвін".

Серед причин, через які Макеєв пошкодував за відданий голос він назвав провалену судову реформу, закон про дезінформацію в медіа, а також правки в законі про освіту, які передбачають з 2020 року припинення набору учнів в санаторні школи-інтернати.

"Я не можу просто "проковтнути" витвори "дебілів і профанів" (не я ці терміни вигадав), на кшталт т.з. "судової реформи", яка, за моїми оцінками, радше "судовий геноцид", який остаточно унеможливлює доступ пересічних громадян до правосуддя, а’ля гебельсовські "Закони про пресу" – законопроекти "Про медіа" та "Про дезінформацію". Огидна навіть поява таких недолугих меседжів від влади у публічному просторі. Є багато про що говорити. І дякую кожному, як тому, хто долучає свій голос до захисту цивілізаційних та демократичних засад існування нашого суспільства, так і тим, хто навіть при владі здатний бодай підказати своїм "колегам" про безглуздість їх дій", - сказав він.

"Вставити "одним розчерком пера" у Закон "Про освіту" норму, за якою дітей з вадами здоров’я просто викидають на вулицю – це "злочин проти людяності". Іншого визначення не підберу", - додав Макеєв.

Також юрист обурився, через ситуацію, яка склалася у день жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Ірані.

"Та нещодавно просто різонуло, коли Президент проголошує промову співчуття родинам загиблих в Ірані жертв авіатрощі, а вже за пару хвилин по тому грає в кварталі "придуркуватого президента" (без зазначення на екрані, що це повтор передачі дворічної давнини): декілька секунд – просто шок. Я вже просто не переглядаю "Вечірній Квартал" – не може одночасно існувати і "пародія на президента", і реальний поміркований президент найбільшої в Європі країни в одному образі. Це аналог історії "кондитера" з "сліпими трастами". Тільки тут все очевидно: Президент – за посадою, а за "роялті" від Кварталу – все ще "актор". Час дорослішати", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються закрити всі інтернати.

Крім того, Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа.

 

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