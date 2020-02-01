У січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису

У січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн і були на 13,8 млрд грн менше розпису.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Відзначається, що головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим в жовтні 2019 року.

Це, зокрема, міцний обмінний курс гривні (середній курс січня склав 24,1 грн/дол, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол), менший обсяг імпорту (на 2,5% г/г) і нижче ціни на газ.

За оперативними даними Державної казначейської служби, доходи загального фонду держбюджету від податків і зборів (з урахуванням сум відшкодованого ПДВ), були на 5,9 млрд гривень нижче розпису з наступних причин: надходження від акцизу з вироблених в Україні товарів були на 2,2 млрд гривень нижче розпису через менший виробництво тютюнових виробів і реалізацією зі складів готової продукції, з якої вже було сплачено акциз; надходження від рентних платежів були на 2,4 млрд гривень нижче розпису - це пояснюється зменшенням декларування податкових зобов'язань з рентної плати за природний газ в зв'язку зі зменшенням ціни на газ, а також невиконанням планового обсягу внутрішнього видобутку газу.

Відзначається, що недонадходження від прибуткового податку склало 0,24 млрд гривень.

Надходження від ПДВ з урахуванням відшкодування ПДВ були на 2,5 млрд гривень нижче плану через відшкодовано ПДВ в 18,0 млрд гривень, що вище середньомісячної суму відшкодування минулого року (12,7 млрд гривень).

Доходи загального фонду державного бюджету від податків і зборів, які адмініструються Державною митною службою, були на 7,9 млрд гривень нижче розпису насамперед з наступних причин: міцний курс гривні в порівнянні з врахованим в держбюджеті курсу (в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол., тоді як середній курс січня склав 24,1 грн/дол., зниження оподаткованого імпорту за даними ГТС склав 2,5% г/г, при закладеному в бюджеті прирості імпорту товарів на 11,3% в тому числі з-за зменшення обсягів оподатковуваного імпорту по 1721 товарні категорії (що призвело до зменшення обсягів надходжень ПДВ від цих товарів на суму 3,7 млрд гривень).

У січні 2020 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, спостерігалося зниження цін на окремі групи товарів, що обумовлено зниженням світових цін на такі товари.

Також був відсутній оподатковуваний імпорт товарів по 598 товарних категорій, які в січні 2019 року забезпечили надходження ПДВ і ввізного мита на суму 476,4 млн гривень.

Україна рекордно знизила вартість запозичень на зовнішньому ринку, здійснивши успішний випуск єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро за ставкою 4,375% і з терміном погашення 10 років.

Міністерство фінансів на аукціоні 28 січня 2020 провело на внутрішньому ринку успішне розміщення держоблігацій з терміном обігу 7 років із середньозваженою дохідністю 9,79% (останній раз цінні папери з аналогічним терміном обігу випускалися більш ніж 5 років тому за ставкою 15,5%).

На цьому ж аукціоні була знижена прибутковість і по іншим держпаперами: прибутковість 3-місячних паперів склала 10,15% (зменшення на 58 бп), 1-літніх - 9,91% (зменшення на 13 бп), 2-річних ОВДП - 9,86% (зменшення на 18 бп).

Сукупні запозичення до загального фонду держбюджету склали в січні 50,8 млрд грн (з яких на внутрішньому ринку 16,9 млрд гривень).

Погашення держборгу в гривневому еквіваленті в січні склав 31,6 млрд гривень.

У січні було профінансовано видатків відповідно до розпису на підставі відкритих асигнувань.

Зазначено, що в понеділок, 3 лютого, буде надано оперативну інформацію про виконання видатків за січень 2020 року.

Мінфінаном на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано ряд заходів відповідного реагування на об'єктивні фактори, які впливають на доходи і видатки держбюджету для нівелювання негативного впливу поточних чинників протягом року.

Також триває робота головних розпорядників над порядками використання бюджетних коштів і прийняттям паспортів бюджетних програм та розпочато активну роботу над бюджетною декларацією на 2021-2023 роки.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в грудні скоротився на 68% з 55,006 млрд гривень (на 1 грудня) до 17,547 млрд гривень (на 1 січня).

У 2020 гривня може обвалитися: фінансисти зробили прогноз курсу валют на рік.