Інцидент в зоні ООС: бойовики знеструмили село під Луганськом і звинувачують у цьому Україну

Бойовики знеструмили село Хороше в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"31 січня внаслідок наїзду бойової машини піхоти зі складу 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ в Луганській області на опору електропередач по вул. Шкільна в тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська область) були пошкоджені лінії електроживлення і повністю знеструмлений населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що органи влади "Луганської народної республіки", намагаючись приховати факт причетності найманців збройних формувань Російської Федерації до даного інциденту, підготували ряд повідомлень на своїх інформаційних ресурсах з метою звинуватити українських військових у обстріл мирного населення і руйнування цивільної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.