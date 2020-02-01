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01 лютого 2020, субота, 13:55 7
Силові структури 2020-02-01T14:03:14+02:00
Українські Новини
Інцидент в зоні ООС: бойовики знеструмили село під Луганськом і звинувачують у цьому Україну

Інцидент в зоні ООС: бойовики знеструмили село під Луганськом і звинувачують у цьому Україну

Надежда Комендантова
ООС, Бойовики, Знеструмлення
Електрика. ФОто: visti.ks.ua
Електрика. ФОто: visti.ks.ua

Бойовики знеструмили село Хороше в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"31 січня внаслідок наїзду бойової машини піхоти зі складу 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ в Луганській області на опору електропередач по вул. Шкільна в тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська область) були пошкоджені лінії електроживлення і повністю знеструмлений населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що органи влади "Луганської народної республіки", намагаючись приховати факт причетності найманців збройних формувань Російської Федерації до даного інциденту, підготували ряд повідомлень на своїх інформаційних ресурсах з метою звинуватити українських військових у обстріл мирного населення і руйнування цивільної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.

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