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01 лютого 2020, субота, 13:25 7
Політика 2020-02-01T13:41:21+02:00
Українські Новини
Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві

Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві

Надежда Комендантова
Вбивство Шеремета, справа Шеремета, Андрій Портнов, СБУ

Відомий Юрист Андрій Портнов оприлюднив аудіофайл, який доводить, що українська спецслужба мала взаємини з підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Відповідне відеозвернення опубліковано в YouTube-каналі Портнова.

"Друзі, до Вашої уваги аудіофайл підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Кузьменко, яка висловлює серйозну заклопотаність майбутньої ліквідацією одного з підрозділів СБУ. Це ще один епізод, який показує, що СБУ Порошенка-Грицака була злочинною організацією, що контролювала насилля", - зазначив юрист, представляючи запис в соцсеті.

На запису, зокрема, основна підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко веде діалог з Василиною Мазурчук - дружиною співробітника СБУ, консультанта-експерта з оперативних питань 1-го відділу 5-го Управління ГКР СБУ. Ім'я самого співробітника спецслужби юрист поки не називає.

"Того самого управління, яке не просто відповідало за радикалів, а тримало їх у рамках економічних взаємин, платило їм гроші, і які просто перебували у них на роботі. Цей співробітник СБУ був одним з тих, хто формував дах для радикалів, які здійснювали в нашій країні умисні вбивства, насильство, під виглядом волонтерів, військових героїв, патріотів і героїв Революції Майдану ", - стверджує Портнов.

Зазаначимо, 30 січня Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність Служби безпеки України до приховування вбивства Шеремета.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву автомобіля, що належав співзасновнику інтернет-видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. Пізніше того ж дня Нацполіція повідомила їхні імена: це медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь (суд відправив її під домашній арешт), Антоненко, кардіохірург Юлія Кузьменко (взята під варту і сім'я ветеранів АТО – Владислав та Інна Грищенки (були заарештовані у вересні та листопаді відповідно).

Слідство вважає, що вибуховий пристрій під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, Антоненко також називають організатором злочинної групи, Дугарь займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті прямування спільників.

Суд взяв під варту фігуранта справи Шеремета Антоненка. Під час засідання Антоненко заявив, що на відеозаписі мінування автомобіля Шеремета був не він.

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