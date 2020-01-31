Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що був отруєний ртуттю п'ять місяців тому. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.

"Це сталося приблизно в 11:40, дуже поруч був госпіталь, швидка допомога і дуже хороші фахівці. Згідно з висновком грецької клініки, де я перебував спочатку в реанімації, у мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, були застосовані електрошокери для моєї реанімації. Потім я провів вісім діб у реанімації, а потім мене перевели в палату. Я не міг ходити, навчався там ходити заново", - заявив Шокін.

Пізніше, за словами Шокіна, було встановлено, що він був отруєний ртуттю. В підтвердження він представив виписки з історії хвороби, зроблені у Відні, в клініку "Рудольфіннерхаус", де він проходить лікування у лікаря Миколу Корпана, який лікував третього президента України Віктора Ющенка від отруєння діоксином.

3 листопада СБУ почала розслідувати замах на Шокіна. А Генпрокуратура виключила інсценізацію замаху на Шокіна. Крім того, СБУ в жовтні 2019 року повідомила, що продовжує розслідувати справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна.