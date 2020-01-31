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  • Музикант Антоненко понад 100 разів спілкувався по телефону та в Facebook з підозрюваною Кузьменко ще до вбивства Шеремета, – Портнов
31 січня 2020, пʼятниця, 19:44 24
Судова влада 2020-01-31T20:37:16+02:00
Українські Новини
Музикант Антоненко понад 100 разів спілкувався по телефону та в Facebook з підозрюваною Кузьменко ще до вбивст

Музикант Антоненко понад 100 разів спілкувався по телефону та в Facebook з підозрюваною Кузьменко ще до вбивства Шеремета, – Портнов

Петро Стуженко
Андрій Портнов, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, вбивство журналіста, Павло Шеремет
Антоненко та Кузьменко були знайомі до вбивства Шеремета. Фото: t.me/PortnovUA.
Антоненко та Кузьменко були знайомі до вбивства Шеремета. Фото: t.me/PortnovUA.

Юрист Андрій Портнов повідомив, що підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (на прізвисько Riffmaster) понад 100 разів спілкувався по телефону та у соціальній мережі Facebook з підозрюваної у тій же справі Юлією Кузьменко ще до вбивства журналіста.

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Вчора я опублікував дані з надр СБУ про приховування її співробітниками підозрюваних у справі Шеремета фігурантів. Сьогодні повідомляю ще трохи. Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета "музикант" Антоненко брехав, заявляючи, що повноцінне знайомство з підозрюваної "лікарем" Кузьменко у нього відбулося після вбивства журналіста на концерті 21 липня 2016 року.

За здобутим мною даними, фігуранти мали 14 телефонних з'єднань та 89 контактів у Facebook ще до вбивства і 90 (74 дзвінка, 16 СМС) і 163 контакти в Facebook після трагедії. Крім того, у Антоненка було 15 (телефонних розмов) дзвінків з чоловіком Кузьменко Кияном до вбивства Павла і 253 з'єднання після його вбивства. Ну й взагалі, після вбивства вони не особливо соромилися один одного. Це серйозний привіт друзям Павла та ЗМІ, які взялися відбілювати підозрюваних", - написав Портнов.

Зазаначимо, 30 січня Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність Служби безпеки України до приховування вбивства Шеремета.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву автомобіля, що належав співзасновнику інтернет-видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. Пізніше того ж дня Нацполіція повідомила їхні імена: це медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь (суд відправив її під домашній арешт), Антоненко, кардіохірург Юлія Кузьменко (взята під варту і сім'я ветеранів АТО – Владислав та Інна Грищенки (були заарештовані у вересні та листопаді відповідно).

Слідство вважає, що вибуховий пристрій під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, Антоненко також називають організатором злочинної групи, Дугарь займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті прямування спільників.

Суд взяв під варту фігуранта справи Шеремета Антоненка. Під час засідання Антоненко заявив, що на відеозаписі мінування автомобіля Шеремета був не він.

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