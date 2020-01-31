"Укрзалізниця" тимчасово обмежила можливість купувати квитки зі знижкою

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила можливість купувати квитки за студентською знижкою у 50% через технічні роботи в реєстрах освіти і науки з 31 січня по 2 лютого 2020 року.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

З 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі студентської пільгою через онлайн-сервіси.

"Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого. У зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою у залізничних касах", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що придбати квитки зі студентською знижкою в цей період можна буде лише у залізничних касах. Такі тимчасові обмеження пов'язані з проведення технічних робіт у реєстрі Міністерства освіти.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" засекретила космічну зарплату свого начальника Євгенія Кравцова.

Тим часом німецька компанія Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління.