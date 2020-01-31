У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк

Депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") вважає, що у сесійній залі не набереться 300 голосів, необхідних для підтримки законопроекту про скасування адвокатської монополії в редакції, прийнятій в першому читанні.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Набереться 300 голосів - залежить від підтримки профільним комітетом поправок, зокрема наших. Якщо будуть враховані ті правки, на яких ми наполягаємо, то ми будемо визначатися на засіданні фракції. Поки що, наскільки мені відомо, в сесійній залі немає 300 голосів, щоб підтримати законопроект у тій редакції, яка пройшла в першому читанні", - сказав він.

За його словами, сам законопроект про скасування адвокатської монополії, також як і інші ключові законопроекти про ринок землі та Трудовий кодекс містить ряд суперечливих норм.

"Можу сказати як юрист, що там (в законопроекті про скасування адвокатської монополії) є суперечливі норми і ми їх обговорюємо. Можу сказати, що напередодні другого читання фракція ще не ухвалила остаточне рішення. Ми обговорюємо, які норми ми готові підтримати, а за які, при розгляді у другому читанні, голосувати не будемо", - зазначив нардеп.

Він підкреслив, що влада намагається маніпулювати цими та іншими законопроектами, запрошуючи певні експертні кола, що формують громадську думку.

"Такі спроби маніпуляцій) є. В цьому плані спостерігається сумна історія - майже до 70% законопроектів, які були прийняті ВРУ 9 скликання "турборежимі", потрібно вносити або вже вносяться зміни. Це тривожна тенденція, що якість прийнятих законопроектів невисока. Влада насправді маніпулює... пригашает певні експертні кола з якими працює і вони формують громадську думку. Однак, я абсолютно точно знаю, що всередині "монобольшинства" є люди, які не готові просто так натискати на зелену кнопку і навчилися не тільки читати, але і аналізувати законопроекти. Вони здійснюють внутрішній опір і дискусія щодо цих законопроектів триває", - наголосив Цимбалюк.

Як повідомляли Українські Новини, ,ывший міністр аграрної політики Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроекти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроект про скасування адвокатської монополії направлені на те, щоб ліквідувати всі наявні на сьогодні досягнення.