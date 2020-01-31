Найбільша металургійна компанія України скоротила виробництво готової продукції на 3%

В 2019 році у порівнянні з 2018 роком "Метінвест" скоротив виробництво готової продукції на 3% або на 174 тис. тонн до 5,595 млн тонн.Про це йдеться у річному звіті "Метінвесту", передають Українські Новини.

Згідно з ним, у жовтні-грудні порівнянні з липнем-вереснем "Метінвест" скоротив виробництво готової продукції на 20% або на 278 тис. тонн до 1,139 млн тонн.

В 2019 році виробництво плоского прокату знизилося на 70 тис. тонн – до 4 677 тис. тонн – в основному, шляхом зниження виробництва холоднокатаного рулону оцинкованого холоднокатаного рулону та іншого прокату на ММКІ на 94, 43 і 23 тис. тонн відповідно внаслідок зупинки стана 1 700 для проведення планового капітального ремонту з модернізацією в період з 27 серпня по 5 листопада 2019 року, що було частково компенсовано додатковим обсягом рулону оцинкованого холоднокатаного шляхом придбання потужностей компанії "Юність" в 3-му кварталі 2018 року (82 тис. тонн).

Виробництво довгого прокату знизилося на 103 тис. тонн – до 714 тис. тонн – шляхом зменшення виробництва на Азовсталі і Promet Steel на 73 і 30 тис. тонн внаслідок зниження попиту; виробництво рейкової продукції знизилося на 16 тис. тонн – до 49 тис. тонн – відповідно до отриманими замовленнями, виробництво трубної продукції збільшилася на 15 тис. тонн – до 155 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 "Метінвест" купив 23,7% "Южкоксу" за $30 млн і 100% "Юність".

Тим часом, "Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України.