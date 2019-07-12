"Метинвест" вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины

Группа "Метинвест" победила в 4 номинациях рейтинга "ТОП-100. Рейтинги крупнейших: Кадры. Бренды. Работодатели". Компания вошла в ТОП-10 рейтинга "Бренд работодателя", а исполняющий обязанности директора по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александр Пимкин попал в ТОП-20 HR-управленцев. Команда HR-специалистов "Метинвеста" признана самой эффективной в стране.

Об этом сообщил бизнес-портал uaprom.info.

Также компания получила награду за образовательную программу, которая вошла в десятку лучших среди работодателей. Программа помогает бороться с потерями на производстве из-за недостаточной квалификации людей. Это алгоритмы работы в нестандартных ситуациях технологического и технического характера для недопущения простоев и потерь.

В данный момент обучение проходит 340 человек, в планах через 3 месяца увеличить охват до 1 000 человек, а через год – до 15 000 сотрудников. Первые результаты обучения показали: частота возникновения нестабильных условий технологического процесса снизилась на 24-47%, в зависимости от технологического передела и подразделения компании.

Рейтинг "ТОП-100. Рейтинги крупнейших: Кадры. Бренды. Работодатели" составили бизнес/медиа бюро ekonomikа+ и интернет-издание delo.ua.

Согласно методологии проекта, больше месяца на веб-сайте delo.ua проходило онлайн-голосование за лучших HR-управленцев Украины. 40% результатов были получены в ходе онлайн-голосования, остальные 60% — после опроса экспертов и анкетирования участников рынка. Кроме экспертов по управлению персоналом, определить лучших помогали специалисты в области управления репутацией и брендом, организации, сотрудничающие со студентами и молодыми талантами. В результате опроса также были определены лучшие корпоративные образовательные программы, украинские и иностранные бренды работодателей, победители отдельных номинаций.