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31 січня 2020, пʼятниця, 13:00 11
Верховна Рада і партії 2020-01-31T13:09:39+02:00
Українські Новини
Законопроекти про ринок землі, про працю та скасування адвокатської монополії - маніпуляція влади, - Швайка

Законопроекти про ринок землі, про працю та скасування адвокатської монополії - маніпуляція влади, - Швайка

Жора Шокин
Швайка, Верховна Рада, Слуга народу, Ринок землі, Трудовий кодекс, адвокатська монополія, Зеленський
Ігор Швайка.Фото: argumentua
Ігор Швайка.Фото: argumentua

Колишній міністр аграрної політики в Кабінеті Міністрів Арсенія Яценюка Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроекти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроект про скасування адвокатської монополії спрямовані на те, щоб ліквідувати всі наявні на сьогодні досягнення.

Про це він сказав Українським Новинам.

"По-перше, це абсолютна маніпуляція. По-друге, це абсолютне порушення прав українських громадян. Третє - простежується спрямованість виключно на те, щоб ліквідувати всі досягнення, які у нас на сьогодні є", - сказав Швайка.

Він вважає, що "найкращим способом подальшого існування цієї зеленої влади буде самоусунення".

"Для української нації це буде найкращий варіант подальшого розвитку парламенту цього скликання", - підсумував екс-міністр.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Ілля Ківа заявляє, що влада хоче відібрати у людей останнє: землю, трудові права і нівелювати їх право на захист.

 

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