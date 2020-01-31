Законопроекти про ринок землі, про працю та скасування адвокатської монополії - маніпуляція влади, - Швайка

Колишній міністр аграрної політики в Кабінеті Міністрів Арсенія Яценюка Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроекти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроект про скасування адвокатської монополії спрямовані на те, щоб ліквідувати всі наявні на сьогодні досягнення. Про це він сказав Українським Новинам. "По-перше, це абсолютна маніпуляція. По-друге, це абсолютне порушення прав українських громадян. Третє - простежується спрямованість виключно на те, щоб ліквідувати всі досягнення, які у нас на сьогодні є", - сказав Швайка. Він вважає, що "найкращим способом подальшого існування цієї зеленої влади буде самоусунення". "Для української нації це буде найкращий варіант подальшого розвитку парламенту цього скликання", - підсумував екс-міністр. Як повідомляли Українські Новини, нардеп Ілля Ківа заявляє, що влада хоче відібрати у людей останнє: землю, трудові права і нівелювати їх право на захист.