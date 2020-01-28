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28 січня 2020, вівторок, 10:50 3
Верховна Рада і партії 2020-01-28T10:56:36+02:00
Українські Новини
Влада хоче відібрати у людей останнє: землю, трудові права і нівелювати їх право на захист, - Ківа

Влада хоче відібрати у людей останнє: землю, трудові права і нівелювати їх право на захист, - Ківа

Жора Шокин
Ілля Ківа, Ринок землі, Трудовий кодекс, адвокатська монополія, Законопроект, Конституція, Зеленський, влада
Ілля Ківа,
Ілля Ківа, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото прес-служби

Народний депутат Ілля Ківа ("Опозиційна платформа - За життя") упевнений, що за допомогою прийняття законів про ринок землі, нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії, влада хоче відібрати у громадян останнє, що у них залишилося - землю, трудові права і право на захист.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я неодноразово говорив, що в нашій країні формується диктатура влади. Йде чіткий процес по формуванню цієї диктатури, яка не передбачає права трудящих, а тільки їх обов'язки. В даному випадку з людей роблять стадо баранів, яких можна буде безкарно знищувати, ставити в стійло, гнати на роботу і так далі. Це - концтабір. Чому? Тому що хочуть забрати останнє - землю, забрати права за трудовим кодексом і фактично нівелювати громадянське право на захист (в суді)", - упевнений нардеп.

За його словами, за ці всі закони зараз йдуть страшні торги.

"Голос" у них в кишені. Це як у свій час продажна "Радикальна партія", яка завжди в останній момент давала необхідні голоси. Ми як опозиційна партія не те що це не підтримаємо, а будемо боротися. І якщо треба буде і фізично, тому що це останній рубіж, після якого держава, і в принципі таке поняття як громадяни України, більше існувати не буде. А буде колонія і будуть раби, а ми для своїх дітей цього точно не хочемо", - підкреслив політик.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Володимир Рудий вважає, що прийняття нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, не здатних захистити свої права.

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