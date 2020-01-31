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31 січня 2020, пʼятниця, 09:51 9
ЗМІ 2020-01-31T10:11:53+02:00
Українські Новини
НСЖУ стурбований загрозою масових скорочень на "Громадському"

НСЖУ стурбований загрозою масових скорочень на "Громадському"

Ярина Вацяк
Сергій Томіленко, НСЖУ, НСТУ, Суспільне
Сергій Томіленко
Сергій Томіленко

Національна спілка журналістів України стурбована загрозою масових скорочень на "Суспільному".

Про це написав голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Непрозорі та непублічні рішення керівництва НСТУ щодо скорочення персоналу та виробництва контенту регіональними філіями підривають довіру до мовника. Переконані, будь-які наміри масових скорочень журналістів регіональних філій, повинні бути предметом попереднього обговорення в колективах на місцях", - написав він.

Як зазначається в заяві НСЖУ, новий штатний розклад передбачає скорочення персоналу регіональних філій "Суспільного" з 90-та до 43-х штатних одиниць. З них творчих - лише 30. Зокрема, для радіо виділено - три. Водночас наголошується, що у 2020 році "Суспільне" отримало майже стовідсоткове фінансування.

Крім того, в заяві йдеться, у січні цього року на загальних зборах філій було оголошено про те, що в рамках трансформації замість чотирьох ефірних відрізків загальною тривалістю три години 10 хвилин регіональні радіо матимуть лише два відрізки тривалістю півтори години на добу і лише у будні. У вихідні регіони мовчатимуть взагалі.

"Звертаємо вашу увагу, що подібна ситуація мала місце вже двічі, починаючи з 2014 року - спершу мовлення регіональних Fm-радіостанцій було скорочене до чотирьох годин, а згодом, у вересні 2017 року, до трьох годин 10 хвилин на добу" - нагадали в НСЖУ.

Як повідомляли Українські Новини, НОТУ і "Укрзалізниця" стали стратегічно важливими об'єктами для економіки та безпеки.

Раніше Громадське ТБ просило своїх працівників піти в неоплачувану відпустку.

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