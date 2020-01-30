Музей "Революції гідності" випустить комікс "Історія з Майдану"

Державна установа "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" має намір випустити комікс "Історія з Майдану" до Дня Героїв Небесної сотні 20 лютого.

Про це на прес-конференції повідомила завідувачка інформаційно-виставкового відділу Ольга Сало, передають Українські Новини.

"В лютому під час святкування Дня Героїв Небесної сотні буде презентація графічної новели "Історія з Майдану", видання зроблено в форматі коміксу і розраховане на підлітків", - сказала вона.

Сало додала, що музей-меморіал планує зробити інформацію про Майдан не тільки повчально-організаторською, але і цікавою для підлітків, щоб привернути увагу молодої аудиторії.

Як повідомляли Українські Новини, Державна установа "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" зібрав близько 4 тис. експонатів часів подій Майдану.

Раніше музей-меморіал "Революції гідності" оголосив повторний тендер на реконструкцію алеї Героїв Небесної сотні.