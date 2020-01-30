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30 січня 2020, четвер, 20:40 6
Суспільство 2020-01-30T20:43:54+02:00
Українські Новини
Музей "Революції гідності" випустить комікс "Історія з Майдану"

Музей "Революції гідності" випустить комікс "Історія з Майдану"

Анна Рудык
Євромайдан, Небесна сотня, Герої небесної сотні, Музей Революції гідності
Євромайдан
Євромайдан

Державна установа "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" має намір випустити комікс "Історія з Майдану" до Дня Героїв Небесної сотні 20 лютого.

Про це на прес-конференції повідомила завідувачка інформаційно-виставкового відділу Ольга Сало, передають Українські Новини.

"В лютому під час святкування Дня Героїв Небесної сотні буде презентація графічної новели "Історія з Майдану", видання зроблено в форматі коміксу і розраховане на підлітків", - сказала вона.

Сало додала, що музей-меморіал планує зробити інформацію про Майдан не тільки повчально-організаторською, але і цікавою для підлітків, щоб привернути увагу молодої аудиторії.

Як повідомляли Українські Новини, Державна установа "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" зібрав близько 4 тис. експонатів часів подій Майдану.

Раніше музей-меморіал "Революції гідності" оголосив повторний тендер на реконструкцію алеї Героїв Небесної сотні.

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