Кредити від держави, зникнення таксофонів і відключення тепла: що чекає на українців з 1 лютого

З 1 лютого в Україні вводиться ряд нових змін: можна буде отримувати державні кредити для бізнесу, з'їздити за снігом в Карпати, але скористатися телефоном не вийде. Про те, що ж зміниться з 1 лютого, розповідають Українські Новини.

Виплата МВФ 55 млн СПЗ

1 лютого Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 55 млн СПЗ (спецправа заімстованія). Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Цього року Україна зобов'язана виплатити МВФ 999,648 млн СПЗ. По курсу НБУ на початок січня це становить близько 1,4 млрд доларів.

Другий платіж запланований на 4 лютого. Він складе 98,5 млн СПЗ. Однак найбільші виплати ще чекають в березні і вересні. Заплатити доведеться по 295,5 5 млн СПЗ. Останній платіж в цьому році буде 1 листопада - майже 50 млн СПЗ.

Кредити від держави

У грудні Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу стартує з 1 лютого 2020 року.

Програма державної підтримки малого та середнього бізнесу дозволить учасникам отримати до 1.5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

Про старт програми написав своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, кредити будуть видаватися в розмірі до 1,5 млн грн терміном на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

За словами прем'єр-міністра, від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат. Фінансуватися будуть проекти в будь-якій сфері: енергетиці, освіті, охороні здоров'я, транспорті і так далі.

Відключення 16 міст через борги по опаленню

З 1 лютого для 16 українських міст може закінчитися опалювальний сезон через заборгованість за газ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтограза".

Повідомляється, що теплокомуненерго в сумі повинні 406 млн грн. Борги потрібно погасити до кінця 30 січня 2020 року.

""Нафтогаз" не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Проблеми з опаленням можуть виникнути у жителів населених пунктів Кривий Ріг, Кам'янське, Дніпро, Калуш, Софіївська Борщагівка, Щастя, Старобільськ, Одеса, Хлібодарське, Полтава, Суми, Ромни, Чугуїв, Харків і Дунаївці.

Таксофони зникнуть

Телекомунікаційний оператор "Укртелеком" з 1 лютого більше не обслуговує вуличні таксофони.

В "Укртелекомі" кажуть, що в українців більше немає потреби в послугах таксофонів — все користуються мобільним зв'язком або мессенджерами. У 2019 за допомогою цих пристроїв говорили тільки менше 380 тисяч хвилин. Сьогодні в Україні налічується близько 4800 таксофонів. Майже всі вони знаходяться в містах. В середньому з одного таксофона в день говорять тільки 2,5 хвилини.

У повідомленні наголошується, що обладнання, яке використовується на таксофонної мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, тому ремонтувати його складно. Сама послуга стала збитковою. Крім того, різні структури і організації стали просити в "Укртелекому" плату за розміщення таких пристроїв. Все це підштовхнуло компанію до того, щоб просто прибрати таксофони.

За снігом доведеться їхати в Карпати

У лютому сніжна зима, схоже, так і не настане. Як свідчать дані метеоресурса Gismeteo, сніг в лютому очікується тільки в Карпатах, але і там може настати відлига з дощами.

Як писали Українські Новини, в лютому по всій країні будуть дощі, які змінятиме короткі виходи сонця. Синоптики обіцяють плюсову температуру, і тільки де-не-де стовпчик термометра опускатиметься нижче нуля. Поки метеорологи відкладають заморозки і хуртовини на березень.

А ще 1 лютого — мусульманки у всьому світі нагадають про важливість і красу хіджабу — скромного одягу, який відповідає канонам Ісламу. Всеукраїнська асоціація мусульманок також приєдналася до цієї традиції. Активістки вийдуть на центральні вулиці міст по всій Україні і порадують жінок яскравими квітами.