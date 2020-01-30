Милованов заявив, що Федоров може перебувати в реанімації: прес-служба все заперечує

Презентацію мобільного додатку "Дія" і національної онлайн-платформи "Дія" перенесено через хворобу віце-прем'єр-міністра, міністра цифровий трансформації Михайла Федорова.

Про це Українські Новини повідомила прес-служба міністерства.

"Він знаходиться на лікарняному", - повідомила керівник відділу комунікацій Анастасія Рымарчук.

У середу ввечері міністерство скасувало заявлену на четвер, 30 січня, на 11:00 публічну презентацію програми.

Крім цього, у четвер у низці ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на слова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова про те, що Федоров знаходиться в реанімації.

При цьому в прес-службі цю інформацію не підтвердили.

"Невідомо, чому Тимофій Милованов так вирішив", - зазначила Римарчук.

Як повідомляли Українські Новини, голова Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука.

Раніше Федоров похвалився досягненнями Кабміну і оцінив його роботу на 10 балів.